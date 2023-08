Ekitike Milan: attaccante sempre più lontano, svelato il motivo. L’attaccante del PSG è più l’obiettivo dei rossoneri

Il Milan aveva sondato diversi nomi per completare il reparto offensivo. Nelle ultime settimane, è stata una corsa per due nomi: Taremi e Ekitike. Il primo è poi andato in vantaggio nelle gerarchie rossonere.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il giovane talento del PSG è sempre più distante dai rossoneri. Il motivo riguarda l’ingaggio troppo pesante del giocatore.