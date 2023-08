Ekitike Milan: il PSG punta a un chiaro obiettivo! Cosa succede. Alta è la concorrenza e di questo il club francese ne vuole approfittare

Nell’elenco di attaccanti che il Milan sta valutando non c’è solo Armando Broja. L’attaccante del Chelsea è il nome in pole, ma non è l’unico. I rossoneri seguono anche le vicende legate a Hugo Ekitike del PSG.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il giocatore viene seguito da diverse squadre: Everton, Lens, Monaco. La squadra, però, più pericolosa è l’Eintracht Francoforte. Ekitike potrebbe essere inserito come contropartita per arrivare a Kolo Muani, obiettivo del club parirgino.

Considerato l’alto interesse per il giocatore, difficile che il PSG apra alla formula del prestito. In caso di cessione a titolo definitivo, i rossoneri potrebbero togliersi dalla corsa: troppo alto il cartellino, dopo aver speso già tanto sul mercato.