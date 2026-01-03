 Mercato Milan, può sfumare la suggestione per l'attacco
Connect with us

Calciomercato

Mercato Milan, può sfumare la suggestione per l’attacco: contatti serrati, può firmare con loro

Published

1 ora ago

on

By

Tare

Mercato Milan, può sfumare la suggestione Duvan Zapata per l’attacco dei rossoneri: il Cagliari forte sulla punta colombiana

Il calciomercato di gennaio 2026 si accende attorno al nome di Duvan Zapata. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’attaccante colombiano non è più considerato incedibile dal Torino. Nonostante il capitano granata stia ritrovando la condizione dopo il lungo infortunio, le sirene del mercato suonano fortissimo.

Mercato Milan, gli scenari: Besiktas in pole, il Cagliari ci prova

La situazione contrattuale e l’età del giocatore (35 anni ad aprile) spingono il club di Urbano Cairo a riflessioni profonde:

  • Assalto Turco: Il Besiktas è la squadra più vicina al giocatore. Gli emissari turchi hanno visionato Zapata durante la sfida contro il Milan e sono pronti a offrirgli l’ultimo grande contratto della carriera, ritoccando verso l’alto l’attuale ingaggio.
  • Ipotesi Cagliari: Nelle ultime ore si è registrato anche un sondaggio del Cagliari. Tuttavia, l’operazione appare complessa: l’ingaggio da 5 milioni di euro lordi (il più alto della rosa granata) è considerato fuori portata per i parametri del club sardo.

Il retroscena Milan

Non va dimenticato che il nome di Zapata è circolato con insistenza anche in orbita Milan per questo mercato invernale. Il club rossonero, alla ricerca di un profilo esperto, aveva valutato il colombiano come soluzione low-cost, prima che le piste turche diventassero così concrete.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.