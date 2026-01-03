Calciomercato
Mercato Milan, può sfumare la suggestione per l’attacco: contatti serrati, può firmare con loro
Mercato Milan, può sfumare la suggestione Duvan Zapata per l’attacco dei rossoneri: il Cagliari forte sulla punta colombiana
Il calciomercato di gennaio 2026 si accende attorno al nome di Duvan Zapata. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’attaccante colombiano non è più considerato incedibile dal Torino. Nonostante il capitano granata stia ritrovando la condizione dopo il lungo infortunio, le sirene del mercato suonano fortissimo.
Mercato Milan, gli scenari: Besiktas in pole, il Cagliari ci prova
La situazione contrattuale e l’età del giocatore (35 anni ad aprile) spingono il club di Urbano Cairo a riflessioni profonde:
- Assalto Turco: Il Besiktas è la squadra più vicina al giocatore. Gli emissari turchi hanno visionato Zapata durante la sfida contro il Milan e sono pronti a offrirgli l’ultimo grande contratto della carriera, ritoccando verso l’alto l’attuale ingaggio.
- Ipotesi Cagliari: Nelle ultime ore si è registrato anche un sondaggio del Cagliari. Tuttavia, l’operazione appare complessa: l’ingaggio da 5 milioni di euro lordi (il più alto della rosa granata) è considerato fuori portata per i parametri del club sardo.
Il retroscena Milan
Non va dimenticato che il nome di Zapata è circolato con insistenza anche in orbita Milan per questo mercato invernale. Il club rossonero, alla ricerca di un profilo esperto, aveva valutato il colombiano come soluzione low-cost, prima che le piste turche diventassero così concrete.