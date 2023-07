Mercato Milan, spuntano altri due obiettivi certi! Cosa succede. I rossoneri vogliono rinforzare la difesa, ma non solo

Se la fase due è quella delle uscite, la fase tre del mercato rossonero è quella che si concentrerà sugli ultimi acquisti, per dare a Stefano Pioli una squadra fatta e finita. Due certezze nel calendario rossonero: un terzino sinistro e un difensore centrale giovane.

Il primo deve essere un giocatore cresciuto in Italia, iscrivibile così in Champions tra i giocatori formati: i principali nomi sono Rogerio del Sassuolo e Calafiori del Basilea. Il difensore centrale giovane sarà straniero, ma non ci sono nomi in particolare per ora.

Potrebbero esserci altri obiettivi in ballo: un centrocampista alterntivo a Krunic, nel ruolo di play; un attaccante, in caso soprattutto di cessione di Lorenzo Colombo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.