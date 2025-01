Mercato Milan, il pupillo di Moncada lascia la Serie A? Super offerta arrivata, tutti i dettagli

Mercato Milan, il Manchester United avanza per Dorgu, terzino del Lecce e pupillo di Moncada: offerta monstre a Corvino

Come riportato da Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, sul proprio profilo di X, il Manchester United ha presentato un’offerta da 27 milioni di euro più bonus per Dorgu, terzino del Lecce e obiettivo anche del calciomercato Milan.

Gli inglesi sono sulle tracce dell’esterno del Lecce che, però, non è intenzionato a fare sconti per lui. Serviranno infatti almeno 35-40 milioni di euro per strapparlo ai pugliesi già in questa sessione invernale dei trasferimenti. Una cifra non indifferente.