Mercato Milan, l’ex compagno di Ibrahimovic torna in Italia? Indiscrezione da non credere

Mercato Milan, Gianluigi Donnarumma può tornare in Italia? Non si spengono le voci su un clamoroso interesse dell’Inter

Come riferito da Tuttosport, l’ipotesi Inter resta viva per il futuro dell’ex Milan Gianluigi Donnarumma:

PAROLE – «Più a lungo respiro, Ausilio ha chiuso all’ipotesi di vedere Gianluigi Donnarumma in nerazzurro in futuro: «Stiamo monitorando il quadro generale, come è giusto che sia, ma un nuovo portiere non è la nostra priorità, nonostante la stima per l’estremo difensore della Nazionale». Una stima che resta forte: la diretta Tv prima di una gara cruciale non era il posto né il momento opportuno, ma i discorsi sul futuro di Gigio – in scadenza col Psg nel 2026 – continuano sottotraccia da settimane».