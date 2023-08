Dominguez Milan: il giocatore scala le gerarchie, svelato il motivo. Il giocatore del Bologna è il primo nome per il centrocampo

Il Milan medita un colpo a centrocampo, specialmente in virtù di un’eventuale cessione di Rade Krunic al Fenerbahce. Furlani e Moncada sono alla ricerca di un sostituto e il nome principale è quello di Nico Dominguez.

Secondo quanto scrive Tuttosport, il giocatore del Bologna è il primo nome per il centrocampo. Mentre si allontana la pista De Roon: l’Atalanta non ha aperto alla cessione per ora.