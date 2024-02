Mercato Milan, Orlando spaventa i rossoneri: «Leao? Fossi nel PSG proverei a prenderlo nella speranza che...»

Mercato Milan, Massimo Orlando ha commentato il possibile trasferimento di Rafael Leao al PSG: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato della situazione di Rafael Leao, tema caldo del calciomercato Milan e finito nel mirino del PSG:

PAROLE – «Ne prendo due, non solo uno per sostituirlo. Mbappé lì è tutto, esterno, prima punta, creerà un grosso problema la sostituzione. Osimhen credo che sia diretto lì e se fossi in loro proverei anche con Leao, sperando che il Milan rifiuti ma rifiutare certe cifre è difficile».