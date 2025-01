Mercato Milan, Di Marzio a sorpresa: «Futuro tutto da scrivere per l’ex rossonero!»

Mercato Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Sandro Tonali, ex centrocampista rossonero

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha dato questo aggiornamento su Sandro Tonali, ex Milan:

PAROLE – «Non so se potrebbe rientrare in Italia a giugno, ma penso che Tonali lascerà il Newcastle. Penso che ci possa essere un mercato importante anche a livello internazionale per lui. Non mi stupirei ad esempio se un Real Madrid della situazione possa prenderlo. Poi dipenderà se Carlo (Ancelotti, ndr) resterà o arriverà Xabi Alonso. Anche il City di turno. È un giocatore che al di là del possibile ritorno in Italia, perché magari a lui farebbe anche piacere tornare, ma può avere un ulteriore sbocco internazionale sul mercato».