Mercato Milan, sirene dalla Premier per Estupinan? Prende quota una suggestione particolare

Mercato Milan, Roberto De Zerbi, nel caso diventasse allenatore del Tottenham, potrebbe riportare Estupinan in Premier League

Il mercato del Milan potrebbe presto incrociarsi nuovamente con la Premier League, questa volta sul fronte delle uscite. Secondo quanto riferito da Alessandro Jacobone, il Tottenham avrebbe avviato i primi sondaggi per Pervis Estupiñán. Il terzino ecuadoriano, arrivato in rossonero nell’estate del 2025 dal Brighton per circa 15-20 milioni di euro, si è inserito con non poche difficoltà negli schemi di Massimiliano Allegri, nonostante il suo primo gol nel derby vinto contro l’Inter a inizio marzo. Tuttavia, il suo profilo resta molto apprezzato oltremanica, dove ha lasciato un ottimo ricordo durante la sua esperienza con i Seagulls.

Mercato Milan, Estupinan e il fattore tecnico: De Zerbi chiama Pervis?

A rendere l’interesse degli Spurs particolarmente concreto è il possibile sbarco a Londra di Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano, che ha già allenato e valorizzato Estupiñán al Brighton definendolo uno dei “migliori al mondo”, è attualmente il candidato numero uno per la panchina del Tottenham dopo l’esonero di Igor Tudor.

Se il matrimonio tra De Zerbi e gli Spurs dovesse concretizzarsi per la prossima stagione, il nome di Estupiñán diventerebbe la priorità assoluta per il club inglese. Il Milan, forte di un contratto fino al 2030, non ha urgenza di cedere, ma un’offerta superiore ai 15 milioni di euro potrebbe indurre la dirigenza di via Aldo Rossi a una profonda riflessione.