Mercato Milan, De Winter ha convinto tutti e Allegri ci aveva visto lungo: il retroscena sul difensore rossonero

Mercato Milan, De Winter prosegue nel suo momento di crescita e spunta un retroscena legato a una sua possibile cessione

Dietro l’ottimo rendimento difensivo del Milan di Massimiliano Allegri si cela un retroscena di mercato svelato dall’esperto Nicolò Schira sul suo profilo X. I rossoneri sono “molto soddisfatti” delle ultime prestazioni di Koni De Winter, diventato ormai una certezza nello scacchiere tattico del tecnico livornese. Il giovane difensore è stato al centro di un vero e proprio caso durante la sessione di gennaio, quando due club di Premier League avevano bussato alla porta di via Aldo Rossi per portarlo in Inghilterra.

A bloccare ogni possibile trattativa è stato proprio Allegri, che ha esercitato tutto il suo peso mediatico e societario per trattenere il calciatore a Milanello. «Max Allegri ha spinto per tenerlo perché era convinto della sua esplosione», rivela Schira, sottolineando la lungimiranza dell’allenatore. I fatti stanno dando ragione al tecnico: De Winter sta ripagando la fiducia con prove di grande solidità, confermandosi un pilastro fondamentale per la rincorsa del Milan verso i piani alti della classifica.

Mercato Milan, futuro rossonero: De Winter pilastro della difesa di Allegri

La scelta di respingere le sirene inglesi si è rivelata vincente, permettendo al belga di trovare la continuità necessaria per il definitivo salto di qualità. Allegri cercava un profilo affidabile e fisico per la sua retroguardia e De Winter ha risposto presente, diventando un “breakout player” fondamentale in questa fase della stagione. Con il derby alle porte, la sua presenza sarà cruciale per arginare l’attacco dell’Inter di Cristian Chivu. Il Milan si gode dunque il suo talento, consapevole che la scommessa del proprio allenatore è stata ampiamente vinta.