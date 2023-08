De Roon Milan: l’Atalanta apre alla cessione? TUTTA la verità! Il centrocampista è stato accostato ai rossoneri nelle ultime ore

Il mercato del Milan ha un ultimo tassello: il centrocampista. Con la possibile cessione di Krunic, i rossoneri vogliono accelerare per un piano B per quel reparto, soprattutto nel ruolo di play.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, non ci sono aperture dell’Atalanta per Martin De Roon, uno degli ultimi nomi spuntato in questi giorni di calciomercato Milan.