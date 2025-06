Mercato Milan, sondaggio confermato: esubero nel mirino, può partire a queste condizioni

Mercato Milan, confermato il sondaggio del Betis Siviglia per Samuel Chukwueze: l’esterno nigeriano è in uscita dal club rossonero

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia ancora una volta un crocevia fondamentale per il Milan, con la dirigenza rossonera impegnata a definire strategie in entrata e in uscita per rafforzare la rosa e bilanciare i conti. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza nella sezione “mercato in uscita”, emerge con forza quello di Samuel Chukwueze, l’esterno nigeriano che, nonostante le aspettative, non è riuscito a imporsi completamente nella sua prima stagione in Italia. Le voci su un suo possibile addio si fanno sempre più concrete, e a riprova di ciò, un nuovo e significativo interesse sembra essere emerso dalla Spagna.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, autorevole fonte nel panorama dell’informazione sportiva, il Betis Siviglia avrebbe effettuato un sondaggio concreto per il cartellino di Samuel Chukwueze. Questa notizia, se confermata, aggiungerebbe un tassello importante al puzzle del mercato milanista, fornendo una potenziale via d’uscita per un giocatore che, pur possedendo indubbie qualità, ha trovato difficoltà a esprimere il suo pieno potenziale sotto la guida di Stefano Pioli.

Il Betis Siviglia, club spagnolo che ha dimostrato ambizione e una crescita costante negli ultimi anni, si è distinto nell’ultima stagione europea raggiungendo la finale di Conference League. Un traguardo significativo che testimonia la volontà del club andaluso di competere ad alti livelli, sia in Liga che in campo internazionale. L’interesse per Chukwueze si inserisce in questa logica di rafforzamento, con l’obiettivo di aggiungere velocità, dribbling e imprevedibilità alla propria fase offensiva.

L’annata di Chukwueze al Milan non è stata delle più brillanti, ma non priva di spunti interessanti. Nel corso della stagione, l’esterno nigeriano ha disputato complessivamente 16 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Un numero non elevatissimo, che testimonia la sua fatica nel ritagliarsi un ruolo da protagonista, spesso relegato a subentrare o a partire dalla panchina. Tuttavia, nei minuti a sua disposizione, Chukwueze è riuscito comunque a mettere a segno tre reti e a fornire due assist, dimostrando a tratti lampi della sua classe cristallina e della sua capacità di incidere sulla gara. Questi numeri, seppur non eccezionali, potrebbero aver convinto il Betis della sua potenziale utilità e della possibilità di rilanciarlo in un contesto differente.

Per il Milan, la cessione di Chukwueze potrebbe rappresentare non solo un’opportunità per liberare spazio salariale e risorse economiche da reinvestire sul mercato, ma anche la possibilità di fare una plusvalenza, o quantomeno di rientrare parzialmente dall’investimento fatto la scorsa estate. Il futuro del giocatore, dunque, sembra sempre più lontano da San Siro, con il Betis Siviglia che si candida a diventare la sua nuova destinazione. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe definire un importante tassello nelle strategie di mercato di entrambi i club. La Liga spagnola, con il suo calcio tecnico e offensivo, potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per Samuel Chukwueze per ritrovare fiducia e esprimere finalmente tutto il suo talento.