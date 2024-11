Mercato Milan, indiscrezioni confermate! Ibrahimovic ha blindato il titolarissimo: non ci sono più dubbi

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha confermato le indiscrezioni circolate in mattinata relative al rinnovo di Matteo Gabbia, tema caldo del calciomercato Milan.

🔴⚫️🇮🇹 Agreement sealed between AC Milan and Matteo Gabbia over new deal.

Plan confirmed: higher salary, contract valid until June 2029. @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/eDwnhb6Ro7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2024