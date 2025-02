Mercato Milan, Theo Hernandez ad un passo dall’addio a gennaio! Offerta monstre sul piatto

Mercato Milan, Theo Hernandez avrebbe potuto lasciare il club rossonero a gennaio: conferme sull’offerta monstre del Como

Come riferito da Cardone, giornalista di Repubblica, trovano conferma le indiscrezioni su Theo Hernandez nel calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Un’offerta clamorosa che c’è stata ed è stata presentata dal Como al Milan: 54 milioni di euro per Theo Hernandez, pensate 54 milioni di euro. Offerta presentata dal Como al Milan per Theo Hernandez: il Milan aveva chiaramente accettato l’offerta, anche perché parliamo di un calciatore in scadenza nel giugno 2026; Theo Hernandez legittimamente ha rifiutato la proposta di trasferirsi al Como perché ha tanti obiettivi in ballo con il Milan. Questa offerta dà la misura del potere economico della proprietà indonesiana del Como».