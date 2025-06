Mercato Milan, piovono conferme concrete! Furlani stacca l’assegno, cifre e dettagli

Mercato Milan, arrivano importanti conferme sull’offerta dei rossoneri per Jashari del Brugge: cifre e dettagli

Il calciomercato Milan è sempre più attivo sul fronte mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Le ultime indiscrezioni, anticipate dal noto giornalista Sacha Tavolieri, parlano di un forte interesse dei rossoneri per Ardon Jashari, giovane e promettente centrocampista del Club Brugge. Sembra che il Diavolo stia preparando un’offerta importante per assicurarsi le prestazioni del talento svizzero, un segnale chiaro delle ambizioni del club di Via Aldo Rossi.

Dettagli dell’Offerta e la Valutazione del Club Brugge

Secondo le informazioni in possesso di Tavolieri, il Milan è pronto a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro, bonus compresi, per convincere il Club Brugge a cedere Jashari. Questa cifra, seppur elevata, dimostra la determinazione del Milan a investire su giovani talenti con un grande potenziale. Tuttavia, la strada non è del tutto spianata. Il Club Brugge, infatti, valuta il suo gioiello circa 40 milioni di euro, una richiesta che indica la consapevolezza del valore del giocatore e la volontà di non fare sconti. La distanza tra domanda e offerta è di circa 10 milioni di euro, un gap che il Milan cercherà di colmare attraverso la negoziazione e l’inserimento di bonus legati a prestazioni e obiettivi.

Concorrenza dalla Bundesliga: Un Ostacolo in Più per il Milan

Come riportato anche da Bianchin, la trattativa per Jashari potrebbe complicarsi a causa della possibile concorrenza proveniente dalla Bundesliga. Diversi club tedeschi sono noti per la loro abilità nello scovare e valorizzare giovani talenti, e Jashari, con le sue caratteristiche di centrocampista moderno, dinamico e con una buona visione di gioco, rientra perfettamente nel profilo ricercato da molte squadre teutoniche. La Bundesliga è un campionato che offre ampi spazi ai giovani, e questo potrebbe essere un fattore che il giocatore e il suo entourage prenderanno in considerazione. Il Milan dovrà quindi agire con tempismo e decisione per non farsi sfuggire questo promettente rinforzo. La presenza di concorrenti potrebbe anche far lievitare ulteriormente il prezzo, rendendo la trattativa ancora più complessa e avvincente.

Perché Ardon Jashari è un Obiettivo Prioritario per il Milan?

Ardon Jashari è un centrocampista classe 2002 che ha dimostrato nelle ultime stagioni di avere le qualità per imporsi ad alti livelli. È un mediano versatile, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi lo rendono un profilo estremamente interessante per il modulo di gioco del Milan. La sua giovane età, unita a un già significativo bagaglio di esperienza, lo rende un investimento per il presente e soprattutto per il futuro del club rossonero. L’arrivo di Jashari permetterebbe al Milan di avere una maggiore profondità in mezzo al campo e di aumentare la qualità complessiva della rosa, soprattutto in vista degli impegni su più fronti che attendono la squadra nella prossima stagione. La dirigenza rossonera sembra aver individuato in lui il profilo ideale per rafforzare un reparto cruciale e portare avanti il progetto di ringiovanimento e potenziamento della squadra. La sfida per il Milan sarà ora quella di superare la concorrenza e convincere il Club Brugge a cedere uno dei suoi pezzi pregiati.