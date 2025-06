Calciomercato Milan, all-in per Jashari: prima offerta da 30 milioni presentata al Club Brugge. Allegri...

Calciomercato Milan, i rossoneri affondano il colpo per Jashari: prima offerta presentata al Brugge, Allegri lo vuole

Il nome di Ardon Jashari continua a risuonare con insistenza nei corridoi di Via Aldo Rossi. Nonostante alcune voci lo avessero collocato nelle retrovie delle priorità, il centrocampista svizzero classe 2002 rimane un obiettivo primario per il calciomercato Milan, che nelle scorse ore avrebbe formalizzato la sua prima offerta ufficiale al Club Brugge. L’indiscrezione, rilanciata con forza dal giornalista belga Sacha Tavolieri per la redazione di Sky Sport Suisse, conferma il serio interesse dei rossoneri per il giovane talento.

Secondo quanto riportato, la proposta milanista ammonta a 27 milioni di euro come base fissa, a cui si aggiungerebbero 3 milioni di euro in bonus, portando il valore complessivo dell’offerta a 30 milioni di euro. Un tentativo concreto da parte del Diavolo di assicurarsi le prestazioni di Jashari, che ha dimostrato un potenziale notevole con la maglia del Club Brugge. Questa mossa sottolinea la volontà del Milan di affondare il colpo per un giocatore che, a dispetto della giovane età, vanta già una discreta esperienza e si è imposto come uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo.

Tuttavia, la strada per la chiusura dell’affare si preannuncia in salita. La prima offerta del Milan non avrebbe infatti soddisfatto le richieste del club belga. Già nei giorni scorsi, il Club Brugge aveva fatto trapelare una richiesta fissa e irremovibile di 40 milioni di euro per il cartellino di Jashari. Questa fermezza da parte dei belgi suggerisce una trattativa complessa, con il Milan che spera di chiudere l’operazione in un range compreso tra i 30 e i 35 milioni di euro complessivi. Sarà fondamentale per la dirigenza rossonera, guidata dall’abilità di Geoffrey Moncada e del suo team, trovare la giusta chiave di volta per convincere il Club Brugge a cedere il suo gioiello.

L’interesse per Jashari non è certo una novità. Il suo profilo è stato attentamente monitorato dagli scout rossoneri per diverso tempo, e le sue caratteristiche – visione di gioco, capacità di recupero palla, doti tecniche e leadership – si sposerebbero perfettamente con le esigenze del centrocampo milanista. La conferma che Jashari sia uno degli obiettivi principali di Max Allegri, come riportato da Sky Sport Suisse, aggiunge ulteriore peso alla volontà del Milan di chiudere l’operazione. Sebbene Allegri non sia più l’allenatore della Juventus, e non ci sia stato alcun annuncio sul suo prossimo club, l’affermazione di Sky Sport Suisse enfatizza l’importanza del giocatore per i club di alto livello.

La determinazione del Milan in questa trattativa è palpabile. L’invio di una prima offerta di tale portata dimostra non solo la serietà delle intenzioni, ma anche la volontà di investire significativamente per rinforzare il reparto mediano. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se le due società riusciranno a trovare un punto d’incontro. Il Milan è deciso a portare Jashari a San Siro, ma il Club Brugge non intende fare sconti. La posta in gioco è alta, e i tifosi rossoneri attendono con trepidazione gli sviluppi di questa avvincente sessione di mercato.