Mercato Milan, Conceicao riflette! L’ultima idea dopo gennaio stuzzica il tecnico rossonero

Mercato Milan, Sergio Conceicao cambia i rossoneri dopo la sessione di gennaio: c’è un’idea che stuzzica il tecnico portoghese

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha rivoluzionato la squadra a disposizione di Sergio Conceicao.

L’idea più affascinante, quella che fa sognare i tifosi, è quella di vedere Leao, Pulisic, Joao Felix e Santiago Gimenez. Qualità che chiama qualità, questi 4 giocatori parlano la stessa universale del calcio. Dubbi chiari sulla fase difensiva di una squadra che vedrebbe solo Fofana con le caratteristiche giuste per contrastare e difendere. Può giocare a sinistra o a destra, ha intensità e ottima resistenza. In poche parole è un giocatore da Conceicao. Riccardo Sottil giocherà tanto, magari non dal primo minuto, ma totalizzerà tanti minuti con la maglia del Milan perché può dare equilibrio.