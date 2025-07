Mercato Milan, intrigo Thiaw! Como in attesa, c’è la mossa che può sbloccare l’operazione

Mercato Milan, da risolvere il rebus legato al futuro di Malick Thiaw: il Como insiste per assicurarsi le prestazioni del tedesco

Il calciomercato Milan estivo è in pieno fermento e il Como, neopromosso in Serie A, è alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio la prossima stagione. Tra i nomi caldi sul taccuino della dirigenza lariana c’è quello di Malick Thiaw, possente difensore centrale del Milan. Tuttavia, la trattativa per portare il giovane tedesco al lago di Como si sta rivelando più complessa del previsto, con il Como in una fase di attesa estenuante per il via libera definitivo da parte dei rossoneri.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, noto per la sua attendibilità e per le sue esclusive sui principali movimenti calcistici internazionali, il Como è in fervente attesa di una risposta da parte del Milan riguardo la disponibilità di Thiaw. Il difensore, arrivato al Milan nel 2022, ha dimostrato le sue qualità, ma la folta concorrenza nel reparto arretrato rossonero potrebbe spingere la società a valutare una sua cessione, magari in prestito, per garantirgli maggiore minutaggio.

L’ottimismo iniziale del Como per la riuscita dell’operazione sta via via scemando. Fabrizio Romano sottolinea come “più passano i giorni e più il Como perde un po’ di ottimismo su questa questione”. Questa perdita di fiducia è comprensibile: ogni giorno che passa senza una decisione definitiva rallenta la pianificazione della rosa per il tecnico e la dirigenza del Como. Il tempo stringe e il club lombardo ha bisogno di certezze per poter operare sul mercato in modo efficace e senza indugi.

La situazione di Thiaw è delicata. Da un lato, il Como vede nel difensore classe 2001 un elemento ideale per rinforzare la propria retroguardia, portando fisicità, velocità e una buona visione di gioco. La sua esperienza, seppur giovane, in un club come il Milan e in competizioni europee come la Champions League, sarebbe un valore aggiunto fondamentale per una squadra che si affaccia alla massima serie dopo diversi anni di assenza. Dall’altro lato, il Milan sta ponderando attentamente le proprie scelte, valutando la profondità della rosa, le esigenze tattiche del proprio allenatore e le possibili mosse in entrata per la difesa. Un prestito di Thiaw al Como potrebbe essere una soluzione win-win, permettendo al giocatore di accumulare esperienza in Serie A e al Milan di valutarne la crescita a lungo termine.

Il mercato dei difensori centrali è particolarmente dinamico in questa sessione estiva, e il Como sa di dover agire con rapidità per non perdere l’occasione Thiaw o, in caso di esito negativo, per virare su obiettivi alternativi altrettanto validi. La dirigenza del Como, sotto la guida di un management ambizioso e con una proprietà solida, è determinata a costruire una squadra competitiva e a non lasciare nulla al caso. L’attesa per Thiaw è solo un tassello di un puzzle più grande, ma è un tassello fondamentale che, se dovesse incastrarsi, darebbe una spinta significativa alle ambizioni del club lariano.