Colombo Monza: tutto dipende da questo fattore! Le ultime. Il giocatore ex Lecce è in bilico in questi ultimi giorni di mercato

Gli ultimi giorni del mercato del Milan dipendono dalla riuscita dell’operazione Taremi, centravanti iraniano del Porto. Dal suo acquisto (o mancato), dipenderà il futuro di Lorenzo Colombo.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il centravanti italiano rimarrà al Milan in caso di mancato arrivo di Taremi. In caso contrario, partirà in prestito al Monza.