Mercato Milan, Colombo lascia subito Milanello? Un club di Serie A fa sul serio. Ultime

Mercato Milan, Lorenzo Colombo potrebbe essere solo di passaggio a Milanello: oltre al Torino, sulla punta c’è il Genoa

Il Genoa si muove con decisione sul mercato in entrata, concentrandosi in particolare sul reparto offensivo, orfano di Andrea Pinamonti. L’attaccante, soprannominato l’Arciere di Cles, è tornato al Sassuolo dopo il prestito in Liguria, lasciando un vuoto importante nel fronte d’attacco rossoblù. Come riportato da Il Secolo XIX, il suo ritorno al “Grifone” appare difficile, se non quasi impossibile, a causa delle elevate richieste economiche dei neroverdi per il classe ’99. Il prezzo fissato per Pinamonti è considerato eccessivo per le attuali disponibilità del club genovese, costringendo la dirigenza a virare su alternative più concrete e, soprattutto, più abbordabili.

Lorenzo Colombo: Il Nome in Pole Position

In questo scenario, il nome che spicca con maggiore forza è quello di Lorenzo Colombo. L’attaccante, di proprietà del calciomercato Milan, è rientrato alla base dopo un’esperienza non del tutto esaltante all’Empoli. La sua situazione contrattuale e la volontà del Milan di trovargli una sistemazione che gli garantisca minuti importanti lo rendono un obiettivo particolarmente raggiungibile per il Genoa. Colombo, classe 2002, rappresenta un profilo giovane e di prospettiva, che potrebbe trovare nel contesto del Genoa l’ambiente ideale per esprimere appieno il suo potenziale. La trattativa con i rossoneri potrebbe concretizzarsi in un nuovo prestito, magari con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni, una formula che ben si adatterebbe alle strategie di mercato del club ligure. Il Genoa vedrebbe in lui non solo un rinforzo immediato, ma anche un investimento per il futuro, capace di crescere e affermarsi nel panorama della Serie A.

Le Alternative sul Taccuino Rossoblù

Il mercato, si sa, è fatto anche di alternative e piani B. Mentre il Cagliari spara altissimo per Roberto Piccoli, rendendo quasi impraticabile un eventuale assalto da parte del Genoa, i rossoblù mantengono un monitoraggio attento su altre situazioni. Tra queste, spicca il nome di Casper Tengstedt. Il centravanti, di proprietà del Benfica, ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Hellas Verona, dove la sua esperienza è stata caratterizzata da alti e bassi. Nonostante abbia mostrato lampo di qualità, non ha convinto pienamente la piazza scaligera, e il suo rendimento è stato giudicato solo “a metà”. Questa situazione potrebbe aprire spiragli per il Genoa, che potrebbe provare a strappare un prestito con condizioni favorevoli. Tengstedt rappresenta un’opzione interessante, con caratteristiche diverse rispetto a Colombo, e potrebbe offrire al tecnico diverse soluzioni tattiche. Il Genoa è alla ricerca di un attaccante che possa garantire un buon numero di gol e che si integri al meglio con il sistema di gioco della squadra, e la valutazione su Tengstedt è in corso, ponderando attentamente i pro e i contro di un eventuale ingaggio.

In sintesi, il Genoa è a caccia del suo nuovo bomber, con l’obiettivo di rafforzare un reparto cruciale per le ambizioni della prossima stagione. Il sogno Pinamonti sembra svanire, ma il club è pronto a muoversi con pragmatismo e intelligenza per assicurarsi il profilo giusto, con Lorenzo Colombo in cima alla lista dei desideri e Casper Tengstedt come valida alternativa da non sottovalutare, sempre con un occhio attento alle opportunità che il calciomercato può offrire.