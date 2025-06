Colombo Milan, spunta la destinazione a sorpresa in Serie A! Contatti in corso, tutti i dettagli

Colombo Milan, l’attaccante, rientrato in rossonero dopo il prestito all’Empoli, è finito nel mirino del Torino: tutti i dettagli

Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo e le voci si rincorrono, specialmente quando si parla di giovani talenti italiani con un futuro promettente. Uno dei nomi che sta accendendo l’interesse di diverse squadre di Serie A è quello di Lorenzo Colombo, l’attaccante classe 2002 rientrato al Milan dopo la sua esperienza in prestito all’Empoli. Come riportato da Daniele Longo, il bomber di Vimercate è finito nel mirino di due figure di spicco del calcio italiano: Massimiliano Allegri e Davido Vagnati.

Il rientro di Colombo a Milanello non è passato inosservato. La sua crescita, seppur tra alti e bassi, ha stuzzicato la curiosità di Max Allegri, tecnico del Milan, che, stando alle indiscrezioni, vorrebbe testarlo in ritiro. Questo interesse da parte di uno degli allenatori più vincenti della Serie A sottolinea il potenziale intrinseco del giovane attaccante. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani e plasmarli tatticamente, potrebbe vedere in Colombo una risorsa interessante per il suo scacchiere. Un periodo di prova sotto la sua guida potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del giocatore, offrendogli l’opportunità di dimostrare le sue qualità in un contesto di altissimo livello.

Tuttavia, il Milan, proprietario del cartellino di Colombo, deve fare i conti con l’interesse concreto di un’altra squadra di Serie A: il Torino. Il club granata, con il suo direttore sportivo Davide Vagnati, si è mosso con decisione. Secondo quanto rivelato da Daniele Longo, Vagnati avrebbe già avuto un colloquio con Igli Tare, dirigente rossonero, per discutere dell’attaccante. Questa mossa del Torino non è affatto casuale. La squadra piemontese è alla ricerca di nuovi innesti in attacco per rinforzare il proprio reparto offensivo e la figura di Colombo, con le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di finalizzazione, si sposa perfettamente con le esigenze tattiche della squadra. L’arrivo di un giovane promettente come lui potrebbe portare nuova linfa all’attacco granata, fornendo al tecnico Juric una soluzione duttile e con ampi margini di miglioramento.

I numeri di Lorenzo Colombo parlano chiaro: nell’ultima stagione in Toscana con l’Empoli, ha messo a segno 7 goal in 43 partite, dimostrando una crescita costante e una maggiore concretezza sotto porta. Ma è il suo percorso complessivo in Serie A a impressionare: con le maglie di Milan, Lecce, Monza ed Empoli, ha già raggiunto le 100 presenze nel massimo campionato, realizzando 15 reti. Questi dati certificano la sua esperienza nonostante la giovane età e la sua capacità di adattarsi a contesti diversi. È un attaccante che sa farsi trovare pronto, con una buona propensione al gioco aereo e una grande determinazione.

La situazione di Lorenzo Colombo si preannuncia quindi come uno dei nodi principali del mercato estivo. Il Milan si trova di fronte a una scelta importante: trattenere il giocatore e valutare il suo inserimento in rosa, magari dopo il ritiro con Allegri, o cederlo, magari in prestito con diritto di riscatto, a una squadra che possa garantirgli maggiore continuità e un ruolo da protagonista. Il Torino, d’altro canto, spinge per assicurarsi un attaccante giovane ma già rodato per la Serie A, un investimento per il presente e per il futuro. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di Lorenzo Colombo, un talento che ha tutte le carte in regola per diventare un punto fermo del calcio italiano. Sarà il Milan a volerlo tenere o il Torino ad accoglierlo a braccia aperte? La corsa per Colombo è appena iniziata.