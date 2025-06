Colombo Milan, ritorno a Milanello solo temporaneo! Può finire in quella trattativa. Ultime

Colombo Milan, l’imminente ritorno a Milanello sarà solo temporaneo: l’attaccante può finire nella trattativa Leoni col Parma

Il futuro di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietà del calciomercato Milan, sembra ormai segnato da un addio definitivo o, al massimo, da un altro prestito. Reduce dalla sua esperienza in prestito all’Empoli, dove ha mostrato lampi del suo potenziale ma anche margini di miglioramento, il giovane centravanti non rientra nei piani immediati dei rossoneri per la prossima stagione. La sua permanenza a Milano è considerata “molto improbabile” nonostante un contratto che lo lega ai giganti di Serie A fino al 2028.

Durante la stagione 2024/2025 con l’Empoli, Colombo ha collezionato 37 presenze in Serie A, segnando 6 gol e fornendo 2 assist. Queste cifre, sebbene non eccezionali, dimostrano una certa continuità e un contributo alla fase offensiva, elementi che lo rendono un profilo interessante per diversi club italiani in cerca di un rinforzo in attacco.