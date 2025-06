Calciomercato Milan, Tare si gioca la carta Colombo per mettere le mani sul grande obiettivo: le ultimissime sui rossoneri

Il Milan non molla la presa su Leoni, giovane e blindatissimo talento del Parma. Conscio della ferma volontà dei ducali di non cedere il difensore a meno di offerte “fuori mercato” e della loro indisponibilità ad accettare contropartite, il club rossonero, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sta studiando una strategia per ammorbidire la posizione del Parma.

L’idea, al momento ancora in fase embrionale, sarebbe quella di proporre l’attaccante rossonero Lorenzo Colombo all’interno dell’operazione per Leoni. Colombo, reduce da una stagione in prestito dove ha mostrato sprazzi interessanti, potrebbe rappresentare un profilo gradito al Parma per il suo potenziale e la sua giovane età. La speranza del Milan è che l’inserimento di un attaccante promettente come Colombo possa convincere il club emiliano a riconsiderare la sua intransigenza sulle contropartite tecniche, abbassando magari la richiesta economica di 25 milioni di euro (più bonus) che al momento frena ogni trattativa.