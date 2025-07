Mercato Milan, Colombo al passo d’addio! Telefonata con Tare, un club di Serie A fa sul serio

Mercato Milan, Lorenzo Colombo sta per lasciare Milanello: contatto concreto col Genoa per l’attaccante italiano. Ultime

Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo e le prime mosse iniziano a delinearsi con chiarezza. Una delle notizie più fresche e interessanti che sta animando le discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi riguarda il futuro di Lorenzo Colombo, giovane attaccante di proprietà del Milan. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” in diretta su Sky Sport 24, il Genoa ha mostrato un forte interesse per il talento rossonero, avviando una telefonata ufficiale con il club di Via Aldo Rossi.

L’attaccante classe 2002 è attualmente impegnato nella preparazione estiva con il Milan sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, appena tornato sulla panchina rossonera. La presenza di Allegri al timone potrebbe, in teoria, aprire nuovi scenari per Colombo, che potrebbe cercare di convincere il mister a dargli una chance in prima squadra. Tuttavia, le dinamiche del calciomercato sono spesso imprevedibili e la richiesta del Genoa dimostra che il futuro di Colombo è tutt’altro che deciso.

Nella stagione appena trascorsa, Lorenzo Colombo ha militato in prestito all’Empoli, dove ha avuto l’opportunità di misurarsi con la Serie A, accumulando esperienza preziosa e dimostrando sprazzi del suo potenziale. Nonostante l’esperienza in Toscana sia stata formativa, l’attaccante ha bisogno di continuità per poter sbocciare definitivamente e mostrare tutte le sue qualità. Il Milan, dal canto suo, sta valutando attentamente le diverse opzioni per il giovane attaccante, tenendo conto sia delle esigenze tattiche di Allegri sia delle possibilità di crescita del ragazzo.

Il Genoa, neopromosso in Serie A e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella massima categoria, vede in Colombo un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. La giovane età, unita a un margine di miglioramento ancora molto ampio, lo rende un investimento interessante per il club ligure. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma la telefonata del Genoa al Milan è un segnale chiaro di un interesse concreto e di una volontà di accelerare i tempi.

Il Milan dovrà ora decidere se tenere Colombo in rosa, puntando sulla sua crescita interna sotto l’occhio attento di Allegri, oppure se cederlo nuovamente in prestito, magari a una squadra che possa garantirgli un minutaggio elevato e un ruolo da protagonista. L’opzione di una cessione a titolo definitivo con diritto di recompra potrebbe essere un’altra strada percorribile, che permetterebbe al Milan di mantenere un controllo sul futuro del giocatore.

Il calciomercato è imprevedibile, e le prossime settimane saranno decisive per definire il destino di Lorenzo Colombo. I tifosi rossoneri e quelli del Genoa attendono con ansia gli sviluppi di questa situazione che potrebbe avere un impatto significativo sulle strategie offensive di entrambi i club per la prossima stagione. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti da Sky Sport 24 e da Gianluca Di Marzio, sempre in prima linea per le ultime notizie di mercato.