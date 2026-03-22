Mercato Milan, una big inglese piomba su Pavlovic! Offerta choc, la posizione dei rossoneri

Mercato Milan, il Chelsea ha paventato un’offerta da 40 milioni di euro in vista dell’estate per Pavlovic: no secco dei rossoneri

Strahinja Pavlovic è diventato, a suon di prestazioni e gol, l’idolo indiscusso di San Siro e il pilastro della difesa di Massimiliano Allegri. Il difensore serbo, classe 2001, sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione: arrivato nel 2024 per poco meno di 20 milioni, oggi il suo valore è raddoppiato grazie a una solidità difensiva impressionante e a ben 4 reti messe a segno in campionato.

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Numeri che, come riportato da Calciomercato.it, hanno acceso i riflettori della Premier League, con il Chelsea pronto a una maxi-offerta estiva.

Mercato Milan, plusvalenza o leadership?: La strategia del Milan su Pavlovic

Nonostante i londinesi siano pronti a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro, la posizione del Milan è di totale chiusura. Secondo Calciomercato.it, la dirigenza rossonera non ha intenzione di privarsi del suo “Muro”, preferendo puntare sulla continuità per il ritorno in grande stile nelle competizioni europee.

L’obiettivo di via Aldo Rossi è anzi quello di affiancare a Pavlovic un paio di elementi di esperienza per blindare ulteriormente il reparto, confermando i punti di forza della rosa attuale invece di cedere alle lusinghe milionarie dei Blues.