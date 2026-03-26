Mercato Milan, il Chelsea bussa alla porta per Pavlovic: ecco la risposta del club rossonero. Tutti i dettagli

Mercato Milan, il Chelsea si fionda su Pavlovic in vista dell’estate: ecco come ha risposto il club rossonero. Tutti i dettagli

Strahinja Pavlovic è l’uomo del momento in casa Milan. Il difensore serbo, protagonista pochi giorni fa di un gol spettacolare contro il Torino con una conclusione al volo da fuori area, sta vivendo una crescita esponenziale sotto la guida di Massimiliano Allegri. Le sue prestazioni dominanti non sono passate inosservate, attirando le mire dei grandi club europei, con il Chelsea che si è mosso con decisione per monitorare il centrale ex Salisburgo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Blues avrebbero già avviato i primi approcci: «I Blues lo stanno osservando con attenzione e hanno già avuto dei contatti con l’entourage di Pavlovic.» Il valore di mercato del calciatore è letteralmente esploso in meno di due stagioni. Acquistato nell’estate del 2024 per 18 milioni di euro più 2 di bonus, oggi il prezzo del suo cartellino è raddoppiato, rendendolo uno degli asset più preziosi della rosa rossonera.

Mercato Milan, il piano rossonero: Pavlovic incedibile per il futuro

Nonostante il forte pressing proveniente dalla Premier League, la posizione della società di via Aldo Rossi appare piuttosto chiara e ferma. Il club non ha intenzione di privarsi del suo pilastro difensivo, considerato fondamentale per i successi futuri. Per la dirigenza e per lo staff tecnico, il serbo rappresenta una certezza assoluta su cui poggiare le fondamenta della retroguardia nella prossima stagione.

Il calciatore si è integrato perfettamente negli schemi di Allegri, diventando un titolare inamovibile grazie alla sua fisicità e a una personalità straripante. Sebbene le sirene inglesi continuino a suonare, il Milan punta a blindare il suo “bomber” difensivo, rispedendo al mittente ogni offerta che possa minare la solidità del progetto tecnico.