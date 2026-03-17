Mercato Milan, i dettagli della possibile cessione di Leao: ecco la cifra richiesta dal club rossonero. E per il sostituto spunta questo nome…

Mercato Milan, ecco i dettagli della possibile cessione di Leao: la cifra richiesta dal club rossonero e il suo possibile sostituto

Il rapporto tra il Milan e Rafael Leao sembra aver imboccato la parabola discendente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i 9 gol messi a segno in questa Serie A sono considerati un bottino troppo magro per colui che dovrebbe essere la stella polare della squadra e il giocatore più pagato della rosa. Il club rossonero sta riflettendo profondamente sulla centralità del portoghese, il cui impatto è apparso decisamente ridimensionato rispetto alla stagione dello scudetto 2022. Difficilmente Massimiliano Allegri cambierà assetto tattico per favorire le caratteristiche di Rafa, preferendo insistere sul modulo a due punte centrali che ne limita il raggio d’azione. «Ci vorrebbe molto altro», sottolinea la Rosea, evidenziando come l’ipotetico rinnovo fino al 2030 non sia un sigillo di permanenza, bensì una mossa strategica per non perdere potere contrattuale.

Mercato Milan, addio alla clausola monstre

Nonostante una clausola rescissoria fissata a 170 milioni di euro, la realtà del mercato racconta una storia diversa. Il valore reale di Leao è oggi stimato intorno agli 80 milioni, una cifra che permetterebbe comunque al Milan di realizzare una plusvalenza importante e incassare liquidità immediata. Le pretendenti non mancano, con la Premier League sempre in prima fila e le sirene dell’Arabia Saudita che iniziano a farsi insistenti. Il nodo resta l’ingaggio da 5,5 milioni più bonus, una cifra pesante che solo pochi top club al mondo possono permettersi per un giocatore che, attualmente, non viene più annoverato tra i primissimi nel suo ruolo a livello globale.

Mercato Milan, il dopo-Leao: fari puntati su Antonio Nusa

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe già individuato il potenziale erede: Antonio Nusa. Il talento norvegese classe 2005, attualmente in forza al RB Lipsia, è un profilo che i rossoneri monitorano con estrema attenzione. Soprannominato il «Neymar norvegese» per la sua straordinaria abilità nel dribbling e la capacità di creare superiorità numerica partendo da sinistra, Nusa rappresenta l’identikit perfetto per la nuova politica del club: giovane, talentuoso e con ampi margini di crescita. Con una valutazione che si aggira sui 35 milioni di euro, il suo acquisto sarebbe ampiamente coperto dalla cessione di Leao, consentendo alla dirigenza di investire il resto del tesoretto su altri reparti chiave.