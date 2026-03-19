Mercato Milan, non solo Goretzka: i rossoneri puntano un talento della Serie A per il rafforzare il centrocampo. Ecco di chi si tratta

Mercato Milan, i rossoneri puntano su Goretzka ma guardano anche in Serie A per rafforzare il proprio centrocampo

Il Milan ha le idee chiare per il prossimo mercato: Leon Goretzka è l’obiettivo prioritario di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese vede nel tedesco l’innesto perfetto per completare il centrocampo, portando quella forza fisica, mentalità vincente ed esperienza internazionale necessarie per affrontare il ritorno in Champions League. La dirigenza è al lavoro per regalare al tecnico un profilo di spessore che possa guidare il reparto nei momenti cruciali della stagione.

Mercato Milan, l’alternativa Koné e le strategie per il centrocampo

Nonostante il forte pressing su Goretzka, il club rossonero valuta anche profili più giovani per evitare di farsi trovare impreparato in caso di uscite improvvise. Secondo La Gazzetta dello Sport, un nome caldo è quello di Ismael Koné del Sassuolo. La mezzala canadese ha impressionato alla sua prima stagione in Serie A, attirando l’attenzione di tutte le big del campionato grazie alle sue origini ivoriane e a una progressione atletica fuori dal comune.

Al momento, la valutazione del calciatore si aggira attorno ai 14 milioni di euro, una cifra interessante per un talento in forte ascesa. Il Milan osserva con attenzione, consapevole che per competere su più fronti servirà una rosa profonda e variegata. Le grandi manovre a Milanello sono appena iniziate.