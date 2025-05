Condividi via email

Mercato Milan, due nomi italiani per il centrocampo di Allegri! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul calciomercato

Igli Tare con il nuovo allenatore del Milan, Max Allegri, si appresta a rinforzare la rosa. I rossoneri devono coprire diversi buchi in mezzo al campo e per questo gli occhi sono finiti in Serie A, dove almeno due prospetti italiani interessano.

Il primo è Nicolussi Caviglia, ora al Venezia e in passato alla Juventus proprio dove ha esordito con Allegri in panchina. Il secondo nome è quello di Rovella, in forza alla Lazio dove quest’anno ha trovato costanza e leadership.