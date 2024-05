Mercato Milan, nuova idea dalla Francia per il centrocampo: dopo Fofana, si aggiunge questo nome in LISTA

Mercato Milan, nuova idea dalla Francia per il centrocampo: dopo Fofana del Monaco, si aggiunge questo nome in LISTA

Non solo un grande centravanti, nel corso della prossima sessione di calciomercato ormai alle porte il Milan ha intenzione di regalarsi anche un nuovo centrocampista con caratteristiche prettamente difensive.

In lista c’è ormai da diverse settimane Fofana, ma il mediano del Monaco non è l’unico. Ci sarebbe una nuova idea dalla Francia che porta a Ugarte, centrocampista uruguaiano legato al PSG da un contratto con una clausola da 60 milioni. Il Milan potrebbe aggirare questo problema imbastendo un’operazione in prestito. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.