Mercato Milan, Carnevali: «Berardi resta al Sassuolo, la Juve…». Prima di Sassuolo-Atalanta, Carnevali chiarisce la questione mercato

Intervistato da DAZN, il dirigente del Sassuolo Andrea Carnevali ha messo la parola fine alla trattativa tra la Juventus e Domenico Berardi, accostato in passato anche al Milan.

LE PAROLE – «Domenico resterà, c’è stata una trattativa con la Juventus nella quale c’era distanza. La Juventus non ci ha dato una risposta nei tempi, per noi è troppo tardi. Mancano pochi giorni, credo che oggi una società di calcio deve programmare e non può cedere a pochi giorni dalla fine del mercato. Per questo credo che rimarrà con noi. Speriamo che le regole sul mercato vengano riviste al più presto».