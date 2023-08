Mercato Milan, Carnevali su Berardi: «La situazione è questa!». Le parole sull’esterno del Sassuolo dopo la sconfitta col Napoli

Dopo Napoli Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato a La Domenica Sportiva su Rai Due del futuro di Domenico Berardi, accostato al Milan e obiettivo della Juventus.

Ecco le sue parole: «La situazione è quella che ha detto Dionisi: Berardi è rientrato in gruppo in settimana e deve avere un po’ di tempo per rimettersi in forma, sarà disponibile per la settimana prossima»