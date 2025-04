Condividi via email

Mercato Milan, indiscrezione su Carnesecchi: può lasciare l’Atalanta! C’è concorrenza. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riporta Orazio Accomando, giornalista di DAZN, il mercato Milan si muove in cerca di un possibile post Maignan, qualora il francese non rinnovasse il proprio contratto. Carnesecchi dell’Atalanta è al momento la prima opzione. Queste le ultime:

NOTIZIA – “Atalanta, da monitorare il futuro di Carnesecchi. Non esclusa la partenza del portiere, che ha un contratto fino al 2026. Interesse da Italia e estero. Alla finestra anche Milan e Roma, qualora dovessero sorgere problemi per i rinnovi di Maignan e Svilar“.