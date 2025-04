Mercato Milan, Furlani prende nota! Obiettivo complicato, quel dettaglio cambia tutto

Condividi via email

Mercato Milan, i rossoneri potrebbero presto rinunciare all’idea Carnesecchi per la porta: contratto fino al 2028 con l’Atalanta

Come riportato da Nicolò Schira, noto giornalista sportivo, sul proprio profilo di X il calciomercato Milan potrebbe presto abbandonare l’idea Carnesecchi come eventuale sostituto di Mike Maignan per la porta.

A dispetto delle ultime voci infatti, l’italiano non è in scadenza nel 2026 con l’Atalanta ma ha rinnovato pochi mesi fa fino al 2028. Proprio per questo gli orobici chiedono 40 milioni di euro. Sul ragazzo inoltre si sono già mossi alcuni club di Premier League.