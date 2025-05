Mercato Milan, c’è Carnesecchi per la porta? Intreccio clamoroso con Maignan, tutti i dettagli

Mercato Milan, i rossoneri si guardano intorno nel caso in cui non dovessero trovare l’accordo per il rinnovo di Maignan: il primo nome è Carnesecchi

Il calciomercato Milan ha mostrato interesse per Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, come possibile alternativa in caso di mancato rinnovo di Mike Maignan, come riportato dal Corriere dello Sport. Carnesecchi sembra essere un profilo che piace alla dirigenza rossonera, ma per ora non sono stati avviati contatti ufficiali con l’Atalanta.

Il Milan potrebbe considerare Carnesecchi come opzione per il futuro, soprattutto se le trattative per il rinnovo di Maignan non dovessero andare a buon fine. Carnesecchi potrebbe essere un nome da tenere d’occhio nel calciomercato estivo, se il Milan dovesse decidere di sondare ulteriormente la pista che porta a Bergamo.