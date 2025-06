Mercato Milan, Camarda può lasciare Milanello! C’è un club in pressing, questa la formula dell’operazione

Mercato Milan, Francesco Camarda può lasciare Milanello con la formula del prestito: c’è lo Spezia in pressing sul classe 2008

Il futuro di Francesco Camarda, giovane e promettente attaccante del calciomercato Milan, si tinge di bianconero o di biancorosso, con lo Spezia e il Monza in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni in prestito. La notizia, rilanciata dal giornalista Daniele Longo, mette in evidenza un’interessante corsa a due per il talentino rossonero, il cui percorso di crescita passa inevitabilmente attraverso un maggiore minutaggio in campo.

Lo Spezia ha manifestato un interesse concreto per Camarda, valutando seriamente l’opzione di un prestito per la prossima stagione. L’obiettivo sarebbe quello di offrire al giovane attaccante un ruolo di primo piano, permettendogli di accumulare esperienza preziosa in un campionato competitivo come la Serie B, o eventualmente la Serie A, qualora gli Aquilotti dovessero centrare una clamorosa promozione. Questa mossa rientrerebbe nella strategia di molti club di valorizzare i giovani talenti attraverso prestiti “secchi”, garantendo loro continuità e responsabilità.

Tuttavia, la corsa per Camarda vede il Monza come protagonista principale, forte di un accordo verbale che l’amministratore delegato Adriano Galliani avrebbe “strappato” al Milan già a gennaio. L’ex dirigente rossonero, noto per le sue abilità nel calciomercato, punterebbe a un prestito biennale per il giovane attaccante. L’idea del club brianzolo è ambiziosa: aprire un nuovo ciclo proprio attorno a Camarda, facendone il fulcro del progetto tecnico per le prossime stagioni. Un prestito di questa durata permetterebbe al giocatore di ambientarsi al meglio, crescere con la squadra e diventare un punto di riferimento, prima di un eventuale ritorno alla casa madre rossonera con un bagaglio d’esperienza considerevole.

Il Milan, dal canto suo, ha recentemente blindato Camarda con un contratto fino al 2027, dimostrando di credere fortemente nelle sue qualità. L’esordio in Serie A a soli 15 anni ha acceso i riflettori su di lui, ma è chiaro che per la sua completa maturazione sia necessario un percorso che lo veda protagonista con maggiore continuità. Finora, Camarda ha diviso il suo tempo tra la prima squadra, la Primavera e la neonata Milan Futuro (Under 23). Un prestito in una squadra dove possa giocare con regolarità, magari in Serie B, sembra l’opzione più sensata per garantirgli lo spazio e la fiducia di cui ha bisogno.

La decisione finale spetterà al Milan, che dovrà valutare attentamente quale sia il contesto migliore per la crescita del suo gioiello. La possibilità di un prestito biennale al Monza, con la garanzia di un ruolo centrale, potrebbe essere particolarmente allettante, offrendo a Camarda la stabilità necessaria per esplodere definitivamente. La trattativa si preannuncia interessante, con Galliani che cercherà di far valere il suo peso e le sue promesse per portare il giovane attaccante in Brianza.

Resta da vedere se lo Spezia riuscirà a inserirsi con una proposta altrettanto convincente o se il Monza, forte degli accordi pregressi e di un progetto a lungo termine, avrà la meglio in questa competizione per uno dei talenti più brillanti del calcio italiano. La prossima sessione di mercato estiva chiarirà il destino di Francesco Camarda, pronto a misurarsi con nuove sfide per consolidare il suo percorso nel calcio professionistico.