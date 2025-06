Mercato Milan, Camarda può lasciare Milanello! C’è un club in pressing, questa la formula dell’operazione

Mercato Milan, Francesco Camarda può lasciare Milanello con la formula del prestito: c’è lo Spezia in pressing sul classe 2008

Il futuro di Francesco Camarda, giovane e promettente attaccante del calciomercato Milan, si tinge di bianconero o di biancorosso, con lo Spezia e il Monza in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni in prestito. La notizia, rilanciata dal giornalista Daniele Longo, mette in evidenza un’interessante corsa a due per il talentino rossonero, il cui percorso di crescita passa inevitabilmente attraverso un maggiore minutaggio in campo.

La decisione finale spetterà al Milan, che dovrà valutare attentamente quale sia il contesto migliore per la crescita del suo gioiello. La possibilità di un prestito biennale al Monza, con la garanzia di un ruolo centrale, potrebbe essere particolarmente allettante, offrendo a Camarda la stabilità necessaria per esplodere definitivamente. La trattativa si preannuncia interessante, con Galliani che cercherà di far valere il suo peso e le sue promesse per portare il giovane attaccante in Brianza.