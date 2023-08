Caldara Milan: no al Verona, ecco la mossa di Pioli! Il difensore rossonero va verso la conferma, i motivi di ciò sono diversi

In tema di mercato in uscita, il Milan sorprende con una conferma: si tratta di Mattia Caldara. Era uno dei nomi pronti all’addio, ma i piani rossoneri sono cambiati.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il Verona non ha fatto alcuna concreta mossa per il difensore italiano. Nel frattempo, Pioli e la società meditano sul tenere lui come quinto difensore in rosa: sostituisce Gabbia ed è di formazione italiana, quindi utile per la Champions League.