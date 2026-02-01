Mateta Milan, è una corsa contro il tempo: l’attaccante ha una speranza. A poche ore dalla fine del mercato

Mateta Milan – A poco più di 24 ore dalla fine del calciomercato invernale è diventata una vera e propria corsa contro il tempo

Il calciomercato invernale del Milan entra nella sua fase più calda e frenetica. Con il gong finale previsto tra poco più di 24 ore, la dirigenza di Via Aldo Rossi sta tentando l’affondo decisivo per regalare un nuovo terminale offensivo alla rosa. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Jean-Philippe Mateta, l’imponente centravanti francese del Crystal Palace, noto per la sua fisicità prorompente e la capacità di proteggere palla e far salire la squadra.

Mateta preme per il trasferimento

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore è letteralmente pronto a partire. Mateta scalpita e avrebbe già manifestato la chiara volontà di volare verso Milano anche nella stessa giornata di oggi. Il francese vede nel progetto tecnico del Diavolo l’occasione della carriera, stimolato dalla prospettiva di calcare il palcoscenico di San Siro e di lottare per i vertici della Serie A.

La strategia di Massimiliano Allegri

A spingere con forza per questa operazione è soprattutto Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore pragmatico e plurititolato che fa dell’equilibrio tattico il suo mantra, ha individuato nel numero 14 delle Eagles il profilo ideale per completare il reparto avanzato. Per i rossoneri, l’innesto di una punta con le caratteristiche di Mateta permetterebbe di variare il gioco offensivo, offrendo una soluzione più fisica nei momenti di stallo della manovra.

Il nodo Crystal Palace e l’effetto domino

Nonostante l’accordo tra il giocatore e il club meneghino sembri ormai blindato, resta da superare lo scoglio rappresentato dal club inglese. Il Crystal Palace, infatti, non ha ancora concesso il via libera definitivo. La condizione posta dagli inglesi è chiara: Mateta non si muove finché non verrà individuato e bloccato un sostituto all’altezza.

Con il tempo che stringe e la chiusura delle trattative ormai imminente, l’operazione si è trasformata in una vera e propria corsa contro il tempo. Se il club londinese dovesse trovare l’incastro giusto in Premier League, il semaforo per il trasferimento in Italia diventerebbe immediatamente verde.

Conclusioni

Le prossime ore saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a piazzare questo colpo last-minute. I tifosi restano col fiato sospeso, sperando che l’asse Londra-Milano si sblocchi prima della mezzanotte, regalando ad Allegri quel rinforzo necessario per affrontare la seconda parte di stagione.