Mercato Milan, tentazione Calafiori: spunta il clamoroso intreccio con uno dei big rossoneri. Lo scenario

Mercato Milan, i rossoneri pensano a Riccardo Calafiori in vista della prossima estate: possibile intreccio con Pulisic?

Il mercato del Milan per l’estate 2026 entra nel vivo con un nome che scalda i cuori dei tifosi: Riccardo Calafiori. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Varini, il club rossonero sta monitorando con estrema attenzione la situazione del difensore in forza all’Arsenal. Il giocatore, colonna della Nazionale, starebbe spingendo con forza per un ritorno in Serie A dopo l’esperienza londinese e il Milan sarebbe la destinazione gradita per rilanciarsi nel campionato che lo ha consacrato. La dirigenza di via Aldo Rossi è pronta a cogliere ogni spiraglio di apertura da parte dei Gunners per riportare il classe 2002 in Italia.

Mercato Milan, Calafiori e lo scambio con Pulisic: l’Arsenal fissa il prezzo

L’operazione potrebbe decollare grazie a un intreccio di mercato internazionale: l’Arsenal, infatti, nutre un forte interesse per Christian Pulisic e potrebbe inserire proprio il difensore azzurro come pedina di scambio nell’affare. La valutazione di Calafiori si aggira intorno ai 50 milioni di euro, una cifra importante che riflette la duttilità di un giocatore capace di agire sia da centrale che da terzino sinistro.

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Se l’interesse londinese per l’americano dovesse concretizzarsi in un’offerta ufficiale, il Milan sfrutterebbe il cartellino di Pulisic come chiave per arrivare a Calafiori, sistemando così il reparto difensivo con un profilo di assoluto spessore internazionale.