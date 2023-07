Mercato Milan, un obiettivo non convince tutti! Cosa succede. I rossoneri sono ancora alla ricerca di un terzino sinistro

Si apre la ricerca del vice Theo Hernandez nel mercato rossonero. Dopo aver chiuso le cessioni, Furlani tornerà all’attacco sul mercato in entrata e il terzino sinistro è uno degli obiettivi.

Uno dei nomi in lista è quello di Riccardo Calafiori, giocatore del Basilea ed ex Roma. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il suo nome non convince tutti a Casa Milan.