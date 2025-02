Mercato Milan, spuntano i dettagli della cessione di Calabria al Bologna: ecco quanto incassano i rossoneri

Mercato Milan, emergono i dettagli della cessione di Davide Calabri al Bologna: ecco quanto hanno incassato i rossoneri

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha intascato una cifra precisa per la cessione di Calabria al Bologna.

Da regolamento i giocatori in scadenza di contratto non possono traferirsi in altre squadre in prestito nel loro ultimo anno di contratto, se negli accordi è stato inserito riscatto (diritto o obbligo che sia), come successo con Zalewski che ha dovuto rinnovare per andare all’Inter in prestito con diritto; nel caso di Calabria, però, essendo un prestito secco il giocatore è potuto andare in prestito pur essendo in scadenza di contratto e dall’affare i rossoneri hanno incassato un milione più 500mila euro di bonus