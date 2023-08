Broja Milan: i rossoneri insistono su questo aspetto! I dettagli. L’attaccante è una priorità per Furlani e accelera con questa formula

Il Milan è alla ricerca di un centravanti. Considerato Okafor sempre più un vice Leao, Furlani ha riaperto il mercato in entrata per trovare un nuovo attaccante, da alternare a Giroud. Il nome in pole è quello di Armando Broja del Chelsea.

Attaccante classe 2001, con 21 gol in 91 partite complessive, prima che fosse fermato dalla rottura del crociato. L’idea di Furlani ad ora è una: la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.