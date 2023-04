Mercato Milan, Diaz: nei prossimi giorni la svolta? Lo scenario. Lo spagnolo vuole rimanere a Milano, ma l’ultima parola è del Real Madrid

Il Milan vuole trattenere Brahim Diaz, lo spagnolo vorrebbe restare in rossonero. Tutto dipende, però, dal Real Madrid: il club potrebbe riprenderselo per tenerlo in rosa oppure venderlo alla cifra minima di 25 milioni.

Nei prossimi giorni, i dirigenti rossoneri incontreranno il Real, per dare vita ad una trattiva che porti all’acquisto a titolo definitivo di Brahim Diaz. Lo scrive il Corriere dello Sport.