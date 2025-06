Mercato Milan, rebus Pobega! Il Bologna lo vuole ma i conti non tornano. Tutti i dettagli

Mercato Milan, da risolvere il rebus Pobega in casa rossonera: il Bologna lo vuole ma chiede lo sconto sul riscatto

Il futuro di Tommaso Pobega si tinge di rossoblù, ma non senza ostacoli. Il centrocampista, di proprietà del Milan, ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Bologna, e il feeling tra il giocatore e la piazza emiliana è stato reciproco e immediato. Pobega ha espresso chiaramente il desiderio di rimanere in Emilia-Romagna, dove si è trovato a suo agio e, soprattutto, dove ritroverebbe il tecnico Vincenzo Italiano. Italiano, infatti, aveva già saputo valorizzare le qualità di Pobega ai tempi dello Spezia, in un’altra positiva esperienza in prestito dal club rossonero. Un binomio, quello tra Pobega e Italiano, che promette bene e che il Bologna vorrebbe a tutti i costi consolidare.

Il Diktat del Bologna: Niente Riscatto a 12 Milioni

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, l’aspetto economico si frappone ai desideri. Il Bologna, pur volendo trattenere Pobega, non ha alcuna intenzione di versare i 12 milioni di euro previsti dall’opzione di riscatto. Oggi, martedì 24 giugno 2025, scade il termine ultimo per esercitare tale opzione, e il club felsineo ha deciso di non procedere al pagamento, ritenendo la cifra eccessivamente alta. Questa mossa sposta la palla nel campo del Milan, come sottolineato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna: “Pobega, la palla passa al Milan. Senza sconto non sarà riscattato dal Bologna“.

Le Mosse di Sartori e Di Vaio: Prestito o Acquisizione a Prezzo Ribassato

I dirigenti del Bologna, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, sono irremovibili sulla loro posizione. Si aspettano che il Milan abbassi notevolmente le sue pretese economiche per un giocatore che, seppur stimato, non giustifica una spesa così elevata nella loro valutazione. Le strade percorribili, a partire dal 1° luglio, sono essenzialmente due. La prima opzione, preferita dal Bologna, sarebbe un nuovo prestito con obbligo di riscatto, ma a cifre decisamente più contenute rispetto ai 12 milioni iniziali. Questa formula permetterebbe al Bologna di spalmare l’investimento nel tempo e di non pesare immediatamente sulle casse societarie.

L’alternativa, qualora il Milan si dimostrasse propenso a una cessione a titolo definitivo, sarebbe un acquisto a titolo definitivo ma per una somma che si aggirerebbe tra i 6 e i 7 milioni di euro. Questa cifra rappresenterebbe quasi un dimezzamento rispetto all’opzione di riscatto originale, a dimostrazione della fermezza del Bologna nel voler acquisire il giocatore solo alle proprie condizioni economiche.

Il Nodo Milan: Cedere a Malincuore o Tenere un Giocatore non Valutato?

La palla, dunque, è ora completamente nelle mani del calciomercato Milan. I rossoneri dovranno valutare se tenere in rosa un giocatore che, evidentemente, non rientra pienamente nei piani futuri al punto da essere stato ceduto in prestito per due stagioni consecutive, oppure cedere alle richieste del Bologna pur di monetizzare e liberare spazio per nuovi innesti. La situazione è complessa, ma la volontà di Pobega è chiara: vuole il Bologna. E il Bologna vuole Pobega, ma solo alle sue condizioni. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove si dirigerà il futuro del promettente centrocampista. Il calciomercato è appena iniziato, e la trattativa Pobega-Bologna-Milan si preannuncia come uno dei temi caldi dell’estate.