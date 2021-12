Mercato Milan, Beto primo obiettivo in attacco: l’Udinese fa muro. Ultime

Mercato Milan: c’è Beto nella lista dei desideri della dirigenza rossonera. L’attaccante portoghese piace, ma l’Udinese fa muro

La priorità per il mercato del Milan rimane il difensore centrale e Botman sembrerebbe la pista più indicata. La dirigenza starebbe, però, valutando anche un nome per rinforzare l’attacco, visti i tanti infortuni di Giroud, Ibrahimovic e Pellegri.

Il nome che piace di più alla dirigenza rossonera è quello di Beto, attaccante in forza all’Udinese. Con la maglia dei friulani, il portoghese si è messo in mostra e ora vale molto di più dei 10 milioni che dovrebbe pagare il club per riscattarlo dalla Portimoense. Per il Milan sarà, però, difficile strapparlo alla squadra di Cioffi a gennaio, più probabilmente ci sarà un assalto in estate.