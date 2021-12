Botman Milan, avanti tutta per gennaio: è il primo obiettivo di Maldini

Il primo obiettivo per il Milan a gennaio resta il difensore per sostituire Kjaer. Il primo nome sulla lista di Maldini è Sven Botman

Con l’infortunio di Simon Kjaer, l’obiettivo primario del Milan per il mercato di gennaio rimane l’acquisto di Sven Botman dal Lille. Il centrale difensivo, che ha appena compiuto 21 anni, ha già grande esperienza, ma anche grandi margini di miglioramento.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe in vantaggio sulle concorrenti per essersi mossa prima delle altre, oltre che per gli ottimi rapporti con il Lille, considerati gli acquisti di Maignan, Leao e non solo. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, e qui andrà superata la resistenza del club francese, che valuta il giocatore 30 milioni di euro, considerato che il difensore è stato la colonna della squadra campione di Francia dello scorso campionato.