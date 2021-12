Maignan il pararigori: ecco il dato sui penalty

Mike Maignan si dimostra fondamentale anche sui calci di rigore. Ecco la sua percentuale in carriera di penalty parati

Tra le tante qualità di Mike Maignan, spicca l’alto numero di rigori parati in carriera, sia con la maglia del Lille, sia con la divisa del Milan. Il portiere francese, in carriera, ha subito 38 rigori contro, riuscendo a neutralizzarne ben 11, di cui uno in maglia rossonera.

Il dato corrisponde al 29% di rigori parati nella propria carriera. Via un pararigori come Donnarumma, il Milan è riuscito a trovarne un altro. Un valore aggiunto che fa sempre bene nel corso di una stagione.