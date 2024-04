Thiaw Milan, cambia il futuro? Moncada preme per QUESTO scenario ma dipenderà da un fattore. ULTIMISSIME

Thiaw-Milan, cambia il futuro del tedesco? Nonostante i tanti interessi esteri Moncada vorrebbe tenerlo. Le ultime

Come riferito da calciomercato.com, può cambiare il futuro di Malick Thiaw nel prossimo calciomercato Milan. Sul tedesco, autore di un’ottima prova contro la Juve, ci sono Real Madrid e Bayer Monaco ma Moncada non vorrebbe concedere il via libera alla cessione.

A scegliere definitivamente sarà il prossimo allenatore, colui che dovrà ereditare il lavoro di Stefano Pioli. Il tedesco ha grosse chance di rimanere a Milanello.